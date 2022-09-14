ЄС навряд чи запровадить обмеження ціни на російський газ, — The Guardian

Європейська комісія підготувала регламент щодо подолання енергетичної кризи в регіоні, але він не містить плану запровадження обмеження ціни на російський газ, хоча раніше очікувалося, що ЄС прийме таке рішення.

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Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на відповідний проект постанови щодо "інструменту для надзвичайних ситуацій у сфері електроенергетики", яке має у розпорядженні.

При цьому у документі є пункт про нові податки на надлишкові прибутки енергетичних компаній. Згідно з проектом постанови ЄС стягуватиме податки на надприбутки з компаній, що поставляють викопне паливо, та з виробників електроенергії з низьким вмістом вуглецю.

"Остаточний текст проекту все ще може змінитися, але документ показав сумніви Єврокомісії щодо отримання достатньої підтримки з боку держав-членів ЄС для обмеження цін на російський газ", — йдеться в матеріали видання.

Попередньо відомо, що проти такого рішення виступають Угорщина, Словаччина та Австрія. В той же час ініціативу підтримують більше десяти країн блоку, в тому числі Польща та Франція.

Раніше міністри фінансів країн G7 заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російської нафти. Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня. При цьому в заяві не вказана сама "цінова межа".

Нагадаємо, що за шість місяців війни проти України Російська Федерація заробила на експорті енергоносіїв 158 мільярдів євро. На ЄС припало 54% російського експорту, що становить близько 87 мільярдів євро у грошовому еквіваленті.

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