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ЕС вряд ли введет ограничение цены на российский газ, - The Guardian
Европейская комиссия подготовила регламент преодоления энергетического кризиса в регионе, но он не содержит плана введения ограничения цены на российский газ, хотя ранее ожидалось, что ЕС примет такое решение.
Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на соответствующий проект постановления по "инструменту для чрезвычайных ситуаций в сфере электроэнергетики", которым располагает.
При этом в документе есть пункт о новых налогах на "сверхдоходы" энергетических компаний. Согласно проекту постановления, ЕС будет взимать налоги на сверхприбыль с компаний, поставляющих ископаемое топливо, и с производителей электроэнергии с низким содержанием углерода.
"Окончательный текст проекта все еще может измениться, но документ показал сомнения Еврокомиссии по поводу получения достаточной поддержки со стороны государств-членов ЕС для ограничения цен на российский газ", — говорится в материале издания.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Предварительно известно, что против такого решения выступают Венгрия, Словакия и Австрия. В то же время инициативу поддерживают более десяти стран блока, включая Польшу и Францию.
Ранее министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть. Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. При этом в заявлении не указан сам "ценовой предел".
Напомним, за шесть месяцев войны против Украины Российская Федерация заработала на экспорте энергоносителей 158 млрд евро. На ЕС пришлось 54% российского экспорта, что составляет около 87 млрд евро в денежном эквиваленте.
Источник фото: ua.depositphotos.com