ЕС вряд ли введет ограничение цены на российский газ, - The Guardian

Европейская комиссия подготовила регламент преодоления энергетического кризиса в регионе, но он не содержит плана введения ограничения цены на российский газ, хотя ранее ожидалось, что ЕС примет такое решение.

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Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на соответствующий проект постановления по "инструменту для чрезвычайных ситуаций в сфере электроэнергетики", которым располагает.

При этом в документе есть пункт о новых налогах на "сверхдоходы" энергетических компаний. Согласно проекту постановления, ЕС будет взимать налоги на сверхприбыль с компаний, поставляющих ископаемое топливо, и с производителей электроэнергии с низким содержанием углерода.

"Окончательный текст проекта все еще может измениться, но документ показал сомнения Еврокомиссии по поводу получения достаточной поддержки со стороны государств-членов ЕС для ограничения цен на российский газ", — говорится в материале издания.

Предварительно известно, что против такого решения выступают Венгрия, Словакия и Австрия. В то же время инициативу поддерживают более десяти стран блока, включая Польшу и Францию.

Ранее министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть. Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. При этом в заявлении не указан сам "ценовой предел".

Напомним, за шесть месяцев войны против Украины Российская Федерация заработала на экспорте энергоносителей 158 млрд евро. На ЕС пришлось 54% российского экспорта, что составляет около 87 млрд евро в денежном эквиваленте.

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