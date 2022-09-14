Доходы РФ от продажи энергоносителей упали до 14-месячного минимума

Энергетические доходы России сократились в августе до самого низкого уровня за год, поскольку западные санкции против Украины побудили Кремль продавать нефть по сниженным ценам и сокращать поставки газа в Европу.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Минфина РФ.

Издание отмечает, что отказ некоторых традиционных покупателей в Европе покупать российскую нефть означает, что Москва вынуждена была продавать нефть с большой скидкой на азиатских рынках, что лишало ее возможности пользоваться всеми преимуществами более высоких цен.

Так, доходы России от продажи нефти и газа, составляющие более трети национального бюджета, в прошлом месяце упали до 671,9 млрд рублей (11,1 млрд долларов США). Это самые низкие поступления с июня 2021 года.

Кроме того, это почти на 13% меньше, чем в июле, и на 3,4% меньше по сравнению с августом прошлого года, при том, что цены на российскую нефть марки Urals за год выросли почти на 10%.

В то время как в августе спотовые цены на газ в Европе были рекордно высокими, доходы от его продаж не смогли полностью компенсировать снижение доходов от нефти. Государственный ПАО "Газпром" этим летом существенно сократил экспорт газа в Европу, обвиняя в ограничении потоков санкции.

В Bloomberg добавляют, что еще один удар по бюджету страны-агрессора РФ может нанести ограничение цен, которое страны G7 планируют установить на российскую нефть и нефтепродукты.

Ранее министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть. Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. При этом в заявлении не указан сам "ценовой предел".

Напомним, что за шесть месяцев войны против Украины Российская Федерация заработала на экспорте энергоносителей 158 млрд евро. На ЕС пришлось 54% российского экспорта, что составляет около 87 млрд. евро в денежном эквиваленте.