Один з найбільших банків Туреччини припиняє роботу з російськими картками

Турецький банк Isbank, один з найбільших у країні, призупиняє обслуговувати російську платіжну систему "Мир" після попереджень про санкції з боку США.

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Про це повідомляє Bloomberg.

У своїй заяві Isbank наголосив, що прагне провадити діяльність у відповідності до національного законодавства і міжнародного права, постанов і принципів комерційного бізнесу.

Рішення було ухвалене після того, як Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США минулого тижня оголосило про готовність накласти санкції на тих, хто сприяє використанню російської платіжної системи "Мир" за межами РФ.

Як пише видання, російську платіжну систему "Мир" РФ почала використовувати після виходу Visa та MasterCard. Нею зараз активно користуються туристи з РФ в Туреччині.

Наразі картки "Мир" обслуговують ще чотири турецькі банки. Президент Реджеп Тайіп Ердоган після зустрічі з лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним 5 серпня переконував, що платіжна система сприяла розвитку туризму між двома країнами.

Таке зближення викликало у деяких західних союзників Туреччини занепокоєння стосовно того, що Анкара, можливо, надто сильно зблизилася з Москвою. Тому міністерство фінансів США попередило турецькі компанії, що ведення бізнесу з російськими юридичними та фізичними особами може призвести до санкцій.

Нагадаємо, у зв'язку з відсутністю поставок нових чіпів та західними санкціями в Сбєрбанку країни-агресора РФ вигадали “геніальне рішення” - діставати чіпи зі старих неактивованих карт та вставляти у нові. Цю операцію назвали "реімплантацією".