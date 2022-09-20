Ердоган виступив за повернення Україні захоплених РФ територій

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що для завершення війни особливе значення має повернення Україні захоплених РФ територій. Туреччина проводить переговори як з російською стороною, так і з українською, прагнучи досягти результату та організувати переговори між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

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Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство "Анадола".

Ердоган нагадав, що в Узбекистані він провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я зрозумів, що і вони докладають зусиль, щоб завершити війну якнайшвидше. Такий хід може спричинити великі проблеми. На даний момент, наприклад, досягнуто домовленості про обмін 200 полонених. Це гарне досягнення... Але тут важливо, щоб і Україна виявляла однакове з Росією розуміння і відтепер необхідно бути обопільно налаштованими, щоби зупинити ці конфлікти, цю війну", - сказав президент Ердоган в інтерв'ю американському телеканалу PBS.

За словами турецького лідера, особливе значення має повернення захоплених територій при досягненні миру між Росією та Україною.

"Це те, що потрібно і те, що очікується. У цьому питанні пан Гутерріш (генсек ООН) зробив певні кроки. Є кроки, які зробили і ми. Ці кроки і це повернення (територій) справді полегшать нашу роботу", - зазначив Ердоган.

Ердоган наголосив, що з 2014 року на зустрічах із Путіним закликає його повернути Крим Україні.

"Вони є і нашими співвітчизниками. Ми сказали їм, що "якщо ви підете на цей крок, то це заспокоїть і нас, заспокоїть Україну, заспокоїть і кримських татар". Але, на жаль, з того часу там не було зроблено жодного кроку в цьому напрямі", - сказав президент Туреччини.

На питання про те "чи усвідомлює Путін, що прорахувався, недооцінивши волю українського народу до самозахисту?", Ердоган сказав, "жоден лідер не визнає своєї помилки після того, як зробив крок".

Відповідаючи на питання " чи змогли росіяни виправдати це вторгнення ", Ердоган сказав:

"Немає жодного виправдання вторгненням. І причинно-наслідковий зв'язок у цьому вторгненні найкраще можуть пояснити пан Зеленський та пан Путін, а не ми. Найкраще вони знають причини цього. Туреччина при оцінці цих причин виступає за те, щоб вислухати тут обидві сторони як країна, яка дотримується збалансованої політики. Ось чому у нас є наполегливе бажання звести разом цих лідерів. Я хотів звести їх разом, почути це від них. Ми ще не досягли успіху, але я не безнадійний", - наголосив Ердоган.

Коментуючи питання про те, хто несе відповідальність за масові поховання, виявлені в регіонах, раніше зайнятих російськими військами, Ердоган сказав, що "найідеальнішу відповідь з цього питання дасть ООН після проведених робіт".

За словами Ердогана, Туреччина проводить переговори як з російською стороною, так і з українською, прагнучи досягти результату.

"Ми ведемо переговори і з паном Путіним, і з паном Зеленським. Якщо ми хочемо досягти результату, то ми маємо переговорити з обома лідерами, а не виступати на боці одного з них", - зазначив президент Туреччини.

Зазначимо, Анкара націлена на організацію переговорів між російським лідером Володимиром Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським "для припинення бойових дій".