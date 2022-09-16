Росія перекидає свої війська з Сирії в Україну та ініціює зближення Анкари та Дамаска

Росія почала виводити із Сирії свій військовий контингент та планує перекинути його в Україну. Але РФ хоче зберегти свій вплив у регіоні і саме тому ініціювала переговори між Туреччиною та Дамаском.

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на турецькі спецслужби.

Зазначається, що глава турецької розвідки Хакан Фідан провів численні зустрічі зі своїм сирійським колегою Алі Мамлуком, які свідчать про зміну російської політики щодо сирійського конфлікту.

Неназваний турецький представник спецслужб підтвердив виданню, що Росія вже вивела частину своїх військ з Сирії, щоб зосередитися на війні проти України.

Водночас Кремль сприяє нормалізації відносин між президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та президентом Сирії Башаром Асадом. Таким чином Кремль сподівається знайти "політичне рішення" конфлікту у Сирії та мати змогу продовжувати війну в Україні.

"Росія хоче, щоб Сирія і Туреччина подолали свої проблеми і досягли певних домовленостей, які в інтересах усіх – як Туреччини, так і Сирії", - заявив турецький чиновник.

Джерела Reuters зазначають, що Росія підштовхнула Сирію до переговорів, оскільки Москва прагне зміцнити свою позицію та позицію Асада у випадку, якщо їй доведеться передислокувати сили в Україну, де за останній тиждень вона зазнала приголомшливих втрат.

Нагадаємо, раніше ізраїльська супутникова розвідувальна компанія повідомила, що Росія забрала із Сирії свою систему протиповітряної оборони С-300, тому що країні-агресору не вистачає озброєння для ведення війни проти України.