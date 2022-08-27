На тлі дефіциту озброєння Росія почала повертати свої системи ППО з Сирії

Ізраїльська супутникова розвідувальна компанія повідомила, що Росія забрала із Сирії свою систему протиповітряної оборони С-300, тому що країні-агресору не вистачає озброєння для ведення війни проти України. Про це повідомляє ізраїльське видання Kan.

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Аналіз супутникових знімків показав, що систему С-300, яка була кілька років розміщена поблизу міста Масьяф на північному заході Сирії, розібрали і транспортували на російську авіабазу Хмеймім на заході Сирії, а батарею С-300 доставили в порт Тартус, де її завантажили на російське судно, що прямує до порту Новоросійськ.

Аналітики вважають, що батарею передали назад до Росії, щоб зміцнити протиповітряну оборону країни, яка зазнала серйозних ушкоджень під час повномасштабної війни в Україні.

Росія поставила системи С-300 до Сирії після того, як сирійські війська збили російський літак-розвідник. Але Росія звинуватила Ізраїль в інциденті.

Відомо також, що країна-агресор таємно шукає постачальників і використовує торговельні судна для переміщення військових вантажів Чорним морем. Це викликано також нестачею зброї для війни з Україною.

Раніше американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія втратила значний запас своїх військових ресурсів, тому вони перейшли до використання менш точної зброї.

При цьому Волкер підкреслив, що у Росії немає можливостей створювати нову зброю, бо у них немає в достатній кількості чипів, та інших технологій. РФ зараз воюють на максимум своїх можливостей.