На фоне дефицита вооружения Россия начала возвращать свои системы ПВО из Сирии

Израильская спутниковая разведывательная компания сообщила, что Россия забрала из Сирии свою систему противовоздушной обороны С-300, потому что стране-агрессору не хватает вооружения для войны против Украины. Об этом сообщает израильское издание Kan.

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Анализ спутниковых снимков показал, что систему С-300, несколько лет размещенную вблизи города Масьяф на северо-западе Сирии, разобрали и транспортировали на российскую авиабазу Хмеймим на западе Сирии, а батарею С-300 доставили в порт Тартус, где ее загрузили на российское. судно, направляющееся в порт Новороссийск.

Аналитики считают, что батарею передали обратно в Россию, чтобы укрепить противовоздушную оборону страны, которая получила серьезные повреждения во время полномасштабной войны в Украине.

Россией поставили системы С-300 в Сирию после того, как сирийские войска сбили российский разведчик. Но Россия обвинила Израиль в инциденте.

Известно также, что страна-агрессор тайно ищет поставщиков и использует торговые суда для перемещения военных грузов по Черному морю. Это вызвано недостатком оружия для войны с Украиной.

Ранее американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия потеряла значительный запас своих военных ресурсов, поэтому они перешли на использование менее точного оружия.

При этом Волкер подчеркнул, что у России нет возможностей создавать новое оружие, потому что у них нет в достаточном количестве чипов и других технологий. РФ сейчас воюют на максимум своих возможностей.