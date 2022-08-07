Россия использовала уже 50% своих ресурсов на войне в Украине, - Курт Волкер

Россия потеряла значительный запас своих военных ресурсов, поэтому они перешли на использование менее точного оружия.

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Об этом заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает ТСН.

"Россия использовала уже около 50% своих тренированных военных и оружия. Их военные возможности уменьшились драматично. Это хорошо, но сейчас они стали использовать менее точное оружие, и они стали больше попадать в гражданские объекты. Но с другой стороны они меньше попадают и по военным, поэтому их способности уменьшаются", – говорит он.

По его словам, президент Владимир Путин, не желает объявлять общую мобилизацию из-за опасений дестабилизировать ситуацию в стране.

"Путин и так собрал много людей из регионов для войны в Украине. А Москву, Питер и приграничные территории почти не трогал, чтобы создать иллюзию, что все хорошо. Если будет общая мобилизация, это создаст для него новые проблемы", - добавил Волкер.

Волкер подчеркнул, что у России нет возможностей создавать новое оружие, потому что у них нет в достаточном количестве чипов и других технологий. РФ сейчас воюет на максимум своих возможностей.

Напомним, что террористический акт в Еленовке был спецоперацией РФ против поставок Украине оружия.