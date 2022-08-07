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Росія використала вже 50% своїх ресурсів на війні в Україні, - Курт Волкер
Росія втратила значний запас своїх військових ресурсів, тому вони перейшли до використання менш точної зброї.
Про це заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає ТСН.
"Росія використала вже близько 50% своїх тренованих військових та зброї. Їх військові можливості зменшилися драматично. Це добре, але зараз вони почали використовувати менш точну зброю, і вони почали більше влучати в цивільні об’єкти. Але з іншого боку вони менше влучають і по військовим, тому їх спроможності зменшуються", - каже він.
За його словами, президент Володимир Путін, не має бажання оголошувати загальну мобілізацію через побоювання дестабілізувати ситуацію в країні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Путін і так зібрав багато людей з регіонів для війни в Україні. А Москву, Пітер та прикордонні території, майже не чіпав, щоб створити ілюзію, що все добре. Якщо буде загальна мобілізація, це створить для нього нові проблеми", - додав Волкер.
Волкер підкреслив, що у Росії немає можливостей створювати нову зброю, бо у них немає в достатній кількості чипів, та інших технологій. РФ зараз воюють на максимум своїх можливостей.
Нагадаємо, що терористичний акт в Оленівці був спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї.