Россия использует торговые суда для закупки оружия, — Bloomberg

России не хватает оружия для войны против Украины, поэтому страна-агрессор тайно ищет поставщиков и использует торговые суда для перемещения военных грузов по Черному морю.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя США, знакомого с данными американской и европейской разведки.

По его информации, в конце июля торговое судно, находящееся под санкциями США, прошло турецкий пролив Босфор на пути из Сирии в Россию. Следившие за Sparta II сотрудники европейской разведки утверждают, что на нем были военные машины для войны России против Украины.

"Sparta II, вероятно, привезло военные машины из сирийского порта Тартус, который использует Россия, согласно данным разведки и спутниковым снимкам 17-25 июля", - отмечает Bloomberg.

При этом точно неизвестно, у кого именно РФ могла закупить военные машины. Данные морской слежки показали, что судно Sparta II перемещалось, вероятно, без помех со стороны Турции. Следует отметить, что 26 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил запретить проход российских военных кораблей в Черное море.

Ранее американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия потеряла значительный запас своих военных ресурсов, поэтому они перешли к использованию менее точного оружия.

При этом Волкер подчеркнул, что у России нет возможностей создавать новое оружие, потому что у них нет в достаточном количестве чипов и других технологий. РФ сейчас воюют на максимум своих возможностей.