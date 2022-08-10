Росія використовує торговельні судна для закупівлі зброї, — Bloomberg

Росії бракує зброї для війни проти України, тому країна-агресор таємно шукає постачальників і використовує торговельні судна для переміщення військових вантажів Чорним морем.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на офіційного представника США, який знайомий з даними американської та європейської розвідки.

За його інформацією, наприкінці липня торгове судно, яке перебуває під санкціями США, пройшло турецьку протоку Босфор на шляху із Сирії до Росії. Співробітники європейської розвідки, які стежили за Sparta II, стверджують, що на ньому були військові машини для війни Росії проти України.

"Sparta II, ймовірно, привезла військові машини з сирійського порту Тартус, який використовує Росія, згідно з даними розвідки та супутниковими знімками 17-25 липня", — зазначає Bloomberg.

При цьому достовірно невідомо, у кого саме РФ могла закупити військові машини. Дані морського стеження показали, що судно Sparta II переміщалося, вірогідно, без перешкод із боку Туреччини. Варто зазначити, що 26 лютого президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вирішив заборонити прохід російських військових кораблів до Чорного моря.

Раніше американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія втратила значний запас своїх військових ресурсів, тому вони перейшли до використання менш точної зброї.

При цьому Волкер підкреслив, що у Росії немає можливостей створювати нову зброю, бо у них немає в достатній кількості чипів, та інших технологій. РФ зараз воюють на максимум своїх можливостей.