Россия перебрасывает свои войска из Сирии в Украину и инициирует сближение Анкары и Дамаска

Россия начала выводить из Сирии свой военный контингент и планирует перебросить его в Украину. Но РФ хочет сохранить свое влияние в регионе и именно поэтому инициировала переговоры между Турцией и Дамаском.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкие спецслужбы.

Отмечается, что глава турецкой разведки Хакан Фидан провел многочисленные встречи со своим сирийским коллегой Али Мамлуком, что свидетельствует об изменении российской политики в отношении сирийского конфликта.

Неназванный турецкий представитель спецслужб подтвердил, что Россия уже вывела часть своих войск из Сирии, чтобы сосредоточиться на войне против Украины.

В то же время Кремль способствует нормализации отношений между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Сирии Башаром Асадом. Таким образом, Кремль надеется найти "политическое решение" конфликта в Сирии и иметь возможность продолжать войну в Украине.

"Россия хочет, чтобы Сирия и Турция преодолели свои проблемы и достигли определенных договоренностей, которые в интересах всех – как Турции, так и Сирии", – заявил турецкий чиновник.

Источники Reuters отмечают, что Россия подтолкнула Сирию к переговорам, поскольку Москва стремится укрепить свою позицию и позицию Асада в случае, если ей придется передислоцировать силы в Украину, где за последнюю неделю она понесла потрясающие потери.

Напомним, ранее израильская спутниковая разведывательная компания сообщила, что Россия забрала из Сирии свою систему противовоздушной обороны С-300, потому что стране-агрессору не хватает вооружения для войны против Украины.