В РФ активно вербуют заключенных и планируют досрочно выпустить курсантов, - британская разведка

Двумя главными проблемами русской армии является нехватка боевой пехоты и младших командиров. Именно поэтому в РФ активно вербуют заключенных и планируют досрочно выпустить курсантов.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Ведомство отмечает, что кадровые проблемы в российских войсках становятся все более серьезными. Особенно это касается боевой пехоты и младших командиров.

"На кадровые проблемы указывает вербовка среди российских заключенных, проводимая ЧВК "Вагнер" еще с июля. За участие в войне осужденным предлагают либо смягчение приговора, либо денежную компенсацию", - сообщает разведка.

Подчеркивается, что в последнее время этот процесс активизировался, о чем свидетельствует недавно опубликованное видео, где владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обращается к заключенным с предложением о вербовке. В ролике Пригожин говорит, что ищет "бойцов для штурмовых частей", отмечает разведка.

В ведомстве подтвердили и то, что военные академии в РФ сокращают курс обучения курсантов, чтобы ускорить их выпуск. Они, вероятно, будут отправлены на войну в Украину.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия преимущественно мобилизовывала и отправляла на войну граждан, проживавших в таких субъектах РФ, как Бурятия, Тува, Кавказ и т.д. На шестой месяц войны "скрытую мобилизацию" начали проводить уже в Московской и Ленинградской областях, где уровень жизни граждан выше, чем в других регионах РФ.

Также очередная ротация оккупантов будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока РФ и Камчатки, которые лучше переносят холод.