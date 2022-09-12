Краще переносять холод: Кремль вербує жителів Далекого Сходу та Камчатки для відправки на війну в Україну

Чергова ротація окупантів складатиметься в основному з жителів Далекого Сходу РФ та Камчатки.

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Про це повідомляє ГУР МО України.

За даними української розвідки, в РФ оголошено про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який знаходиться в Україні.

"Офіційний Кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що чергова ротація окупантів складатиметься в основному з жителів Далекого Сходу РФ та Камчатки. За задумом – вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту.

"Є інформація, що кремлівським вербувальникам вдалося привабити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат. Як кажуть самі "новобранці": "нам за все життя стільки не заробити", - повідомили в ГУР.

При цьому розвідка зазначає, що цей особовий склад має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знають про реальний стан справ бойових дій в Україні.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили близько 500 кв км на півдні.