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Лучше переносят холод: Кремль вербует жителей Дальнего Востока и Камчатки для отправки на войну в Украину
Очередная ротация оккупантов будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока РФ и Камчатки.
Об этом сообщает ГУР МО Украины.
По данным украинской разведки, в РФ объявлено об акции сбора средств на приобретение зимней формы для оккупационного контингента, находящегося в Украине.
"Официальный Кремль признал, что у него нет достаточно бюджетных средств на эти нужды", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также стало известно, что очередная ротация оккупантов будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока РФ и Камчатки. По замыслу они лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут эффективнее в зимний период. Также эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко перенесут отсутствие отлаженного быта.
"Есть информация, что кремлевским вербовщикам удалось привлечь определенную часть населения северных регионов обещаниями высоких выплат. Как говорят сами "новобранцы": "нам за всю жизнь столько не заработать", - сообщили в ГУР.
При этом разведка отмечает, что у этого личного состава очень низкий уровень подготовки и практически ничего не знают о реальном положении дел боевых действий в Украине.
Напомним, что ВСУ уволили около 500 кв км на юге .