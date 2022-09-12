В Изюме разрушены 80% инфраструктуры

В результате агрессии России более 80% инфраструктуры Изюма разрушены, при этом в городе продолжают жить около 10 тысяч человек. Об этом сообщил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник во время брифинга в Media Center Ukraine.

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В городе разрушены и частные дома, и многоквартирные и промышленные мощности.

"Но самое страшное, что впереди зима и централизованная система отопления разбита. Надеемся на помощь областных властей. Необходимо провести все сметные работы и начать восстановление города", — отметил депутат.

Он уточнил, что в недавно освобожденном Изюме проходят стабилизационные мероприятия с участием ВСУ, СБУ и правоохранителей. Как только завершатся меры по стабилизации ситуации, городские власти сразу начнут выполнять работу в городе, до этого они работали в области.

ВСУ продолжают вести контрнаступление в Харьковской области. При этом об освобождении новых населенных пунктов официально сообщается с запозданием, вероятно, из соображений безопасности. Так, об освобождении Изюма от оккупантов глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил 10 сентября.