Эрдоган вновь заявил о работе над организацией встречи Зеленского и Путина

Анкара нацелена на организацию переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским "для прекращения боевых действий".

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Об этом в понедельник, 22 августа, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство "Анадола".

"Наша цель - организовать для достижения мира переговоры между президентами Зеленским и Путиным в Турции", - сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что Анкара продолжает прилагать усилия для "установления прочного мира в Украине".

Эрдоган накануне посетил Украину. После встречи с Зеленским он заявил, что напомнил украинскому коллеге о готовности, если это будет возможно, провести его встречу с Путиным в Турции.

Это не первый раз турецкий лидер пытается организовать встречу Зеленского с Путиным, о таких попытках от сообщал и до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В апреле после общения с Владимиром Зеленским Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. Тогда Турецкий президент в очередной раз предложил российскому лидеру организовать встречу с Зеленским.