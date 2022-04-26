Эрдоган снова предложил Путину встретиться с Зеленским в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после общения с Владимиром Зеленским 26 апреля провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

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Об этом сообщают в пресс-службе турецкого лидера, пишет турецкое информационное агентство Anadolu Agency.

Анкара продолжит делать все возможное для установления прочного мира на Украине.

"Президент Эрдоган указал на важность прекращения огня, эффективной работы гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации, а также сказал, что Турция будет и впредь делать все возможное, чтобы остановить эти события, которые наносят ущерб всем, и для установления прочного мира", — рассказали в администрации Эрдогана.

Кроме того, турецкий президент вновь предложил Путину организовать встречу с Владимиром Зеленским.

"Президент Эрдоган повторил свое предложение вывести стамбульский процесс, который является очень важным этапом переговоров между Россией и Украиной, на уровень лидеров", — сообщили в канцелярии.

По мнению Эрдогана, на консультациях делегаций Украины и РФ в Стамбуле был достигнут положительный результат, закрепление которого соответствует интересам всех сторон.

В то же время в стране-агрессоре заявили, что главной темой обсуждения президентов Турции и России стал Мариуполь.

Путин заявил, что "никакие боевые действия в городе не ведутся", и повторил российскую позицию, что заблокиро­ванные на территории завода "Азовсталь" украинские военные могут сложить оружие и сдаться в плен. Им гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами.

Лидер страны-агрессора, как всегда, врет, так как оккупанты продолжают бомбардировки и обстрелы территории завода "Азовсталь", где сейчас продолжают укрываться от российских военных мирные жители.

В заблокированном Мариуполе гуманитарная ситуация остается катастрофической. В городе нет продуктов питания, воды и медикаментов. Российские оккупанты заставляют за еду мужчин разбирать завалы и обустраивать братские могилы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговоров с Россией, если российские войска уничтожат людей в Мариуполе, а представители оккупационной администрации проведут так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях.