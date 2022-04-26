Ердоган знову запропонував Путіну зустрітися із Зеленським у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після спілкування з Володимиром Зеленським 26 квітня провів телефонну розмову із президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

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Про це повідомляють у пресслужбі турецького лідера, пише турецьке інформаційне агентство Anadolu Agency.

Анкара продовжить робити все можливе задля встановлення міцного світу в Україні.

"Президент Ердоган вказав на важливість припинення вогню, ефективної роботи гуманітарних коридорів та безпечної евакуації, а також сказав, що Туреччина й надалі робитиме все можливе, щоб зупинити ці події, які завдають шкоди всім, і для встановлення міцного миру", — розповіли в адміністрації Ердогана.

Крім того, турецький президент знову запропонував Путіну організувати зустріч із Володимиром Зеленським.

"Президент Ердоган повторив свою пропозицію вивести стамбульський процес, який є дуже важливим етапом переговорів між Росією та Україною на рівень лідерів", — повідомили у канцелярії.

На думку Ердогана, на консультаціях делегацій України та РФ у Стамбулі було досягнуто позитивного результату, закріплення якого відповідає інтересам усіх сторін.

Водночас у країні-агресорі заявили, що головною темою обговорення президентів Туреччини та Росії став Маріуполь.

Путін заявив, що "ніякі бойові дії в місті не ведуться", і повторив російську позицію, що заблоковані на території заводу "Азовсталь" українські військові можуть скласти зброю та здатися в полон. Їм гарантується життя, медична допомога та звернення відповідно до міжнародно-правових норм.

Лідер країни-агресора як завжди бреше, оскільки окупанти продовжують бомбардування та обстріл території заводу "Азовсталь", де зараз продовжують ховатися від російських військових мирні жителі.

У заблокованому Маріуполі гуманітарна ситуація залишається катастрофічною. У місті немає продуктів харчування, води та медикаментів. Російські окупанти змушують за їжу чоловіків розбирати завали та облаштовувати братні могили.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з будь-яких переговорів з Росією, якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, а представники окупаційної адміністрації проведуть так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях.