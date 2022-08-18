Зеленский ответил на намек Эрдогана на необходимость переговоров с РФ: "Сначала пусть освободят территории"

Президент Владимир Зеленский исключает возможность переговоров с Россией по прекращению войны до деоккупации ею украинской территории. Об этом он сказал на брифинге во Львове после встреч с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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По словам главы украинского государства, последний заявил ему, что реализация совместной с ООН и Турцией инициативы по "зерновому коридору" для прохождения судов по Черному морю в украинские порты дает "дипломатическое окно договоренностей" о предстоящем прекращении войны между Украиной и Россией.

"Я сказал свое мнение господину президенту Турции, что веры нет Российской Федерации. Я считаю, что в этом "окне" - российское оружие. Поэтому очень удивлен, что они готовы к какому-то миру. Не могут люди, которые убивают, насилуют, ежедневно крылатыми ракетами бьют по нашим гражданским городам, гражданской инфраструктуре, хотеть мира. Поэтому сначала мне кажется, они должны освободить наши территории, а потом... Потом будет потом", — заявил Зеленский.

В свою очередь Эрдоган выразил в ходе брифинга уверенность в том, что война между Украиной и Россией все же закончится за столом переговоров.

"Основной точкой концентрации трехсторонних переговоров с президентом Украины и генсеком ООН был вопрос того, как мы можем закончить войну. Месяц назад, как вы знаете, мы - ООН, Украина, Россия и Турция, продемонстрировали исторический пример совместной работы. Не только Украина, но и весь мир начал ощущать позитивные последствия Стамбульского соглашения, которое сделало возможным безопасный экспорт зерна на мировые рынки через Черное море", - напомнил он.

Президент Турции указал, что с 1 августа, когда соглашение вступило в силу, из портов Одесской области вышло уже 25 судов и было поставлено около 625 тысяч тонн украинского зерна.

"В рамках сегодняшней встречи мы обсуждали, как сегодня можно увеличить действие существующего механизма. Мы рассмотрели возможность конвертирования позитивной атмосферы Стамбульских договоренностей в устойчивый мир. Я верю, что война в Украине закончится за столом переговоров", - заявил он.

По словам Эрдогана, главная проблема состоит в том, чтобы определить "самый короткий путь, который приведет к столу переговоров", и добавил, что с ним согласен как украинский президент, так и генсек ООН.

Турецкий президент также заявил, что международное сообщество должно взять на себя больше ответственности, чтобы реанимировать дипломатический процесс, и напомнил, что Турция готова быть медиатором переговоров между Украиной и РФ.

Отметим также, что накануне CNN Türk со ссылкой на свои источники сообщило, что российский президент Владимир Путин на встрече с Эрдоганом 5 августа в Сочи дал тому понять, что заинтересован во встрече с Зеленским.

При этом еще на следующий день после данной встречи Путина и Эрдогана – уже второй с начала полномасштабной российско-украинской войны – последний сообщил, что напомнил Путину о своем предложении провести в Турции его встречу с Зеленским.

Напомним, что ранее в четверг Зеленский обсудил с Эрдоганом, в частности недопустимость торговли украденным Россией украинским зерном, а также ситуацию с оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.