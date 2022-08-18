Зеленский обсудил с Эрдонагом недопустимость торговли украденным Россией украинским зерном

Президент Владимир Зеленский провел во Львове встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

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В ходе нее была отмечена заинтересованность в том, чтобы Турция и дальше оставалась надежным партнером Украины. Лидеры обсудили весь комплекс двусторонних отношений и согласились, что дальнейшее расширение сотрудничества между государствами усилит обе стороны.

Президенты дали положительную оценку реализации зерновой экспортной инициативы: Зеленский отметил ведущую роль Турции и лично Эрдогана в том, что эта инициатива была начата и реализуется, помогая преодолению глобального продовольственного кризиса.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба украинского президента

Лидеры также обсудили возможность усовершенствования этой инициативы, усиления безопасности ее реализации, увеличения объемов соответствующего экспорта. Однако конкретики по этому вопросу в президентской пресс-службе не приводят.

Сообщается также, что Зеленский и Эрдоган рассмотрели вопрос о масштабном похищении Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. В частности, было указано на то, что оккупанты присвоили почти 0,5 миллиона тонн зерна.

Как сказано в сообщении, лидеры согласились, что любая торговля ворованным недопустима. По словам украинского президента, попытки России продать украденное должны быть остановлены.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба украинского президента

Отметим, что именно Турция может оказать большое влияние на этот процесс, поскольку суда с краденым украинским зерном, следуя из Черного моря в Средиземное, проходят именно через ее территорию - проливы Босфор и Дарданеллы.

"Лидеры также обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС ядерный шантаж со стороны РФ, действия которой угрожают катастрофой и Украине, и всему миру. Владимир Зеленский подчеркнул, что российский ядерный шантаж на Запорожской АЭС является одним из самых больших рисков, которые создала война России против Украины", - говорится также в сообщении.

По словам главы украинского государства, миссией и обязанностью каждой страны должна быть жесткая и последовательная реакция на любые проявления ядерного шантажа с целью его остановки. Он подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска со станции немедленно.

Кроме того, лидеры затронули вопросы оборонного взаимодействия, обсудив перспективы сотрудничества в этом направлении. Зеленский также выразил надежду на участие президента Турции во втором саммите Крымской платформы.

Напомним также, что в этот же день Зеленский встретился во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который тоже прибыл для обсуждения, в частности, вопросов реализации "зернового коридора" в Черном море и ситуации на ЗАЭС.