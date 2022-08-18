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Зеленский обсудил с Эрдонагом недопустимость торговли украденным Россией украинским зерном
Президент Владимир Зеленский провел во Львове встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
В ходе нее была отмечена заинтересованность в том, чтобы Турция и дальше оставалась надежным партнером Украины. Лидеры обсудили весь комплекс двусторонних отношений и согласились, что дальнейшее расширение сотрудничества между государствами усилит обе стороны.
Президенты дали положительную оценку реализации зерновой экспортной инициативы: Зеленский отметил ведущую роль Турции и лично Эрдогана в том, что эта инициатива была начата и реализуется, помогая преодолению глобального продовольственного кризиса.
Лидеры также обсудили возможность усовершенствования этой инициативы, усиления безопасности ее реализации, увеличения объемов соответствующего экспорта. Однако конкретики по этому вопросу в президентской пресс-службе не приводят.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сообщается также, что Зеленский и Эрдоган рассмотрели вопрос о масштабном похищении Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. В частности, было указано на то, что оккупанты присвоили почти 0,5 миллиона тонн зерна.
Как сказано в сообщении, лидеры согласились, что любая торговля ворованным недопустима. По словам украинского президента, попытки России продать украденное должны быть остановлены.
Отметим, что именно Турция может оказать большое влияние на этот процесс, поскольку суда с краденым украинским зерном, следуя из Черного моря в Средиземное, проходят именно через ее территорию - проливы Босфор и Дарданеллы.
"Лидеры также обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС ядерный шантаж со стороны РФ, действия которой угрожают катастрофой и Украине, и всему миру. Владимир Зеленский подчеркнул, что российский ядерный шантаж на Запорожской АЭС является одним из самых больших рисков, которые создала война России против Украины", - говорится также в сообщении.
По словам главы украинского государства, миссией и обязанностью каждой страны должна быть жесткая и последовательная реакция на любые проявления ядерного шантажа с целью его остановки. Он подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска со станции немедленно.
Кроме того, лидеры затронули вопросы оборонного взаимодействия, обсудив перспективы сотрудничества в этом направлении. Зеленский также выразил надежду на участие президента Турции во втором саммите Крымской платформы.
Напомним также, что в этот же день Зеленский встретился во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который тоже прибыл для обсуждения, в частности, вопросов реализации "зернового коридора" в Черном море и ситуации на ЗАЭС.