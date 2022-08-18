Зеленський обговорив з Ердонагом недопустимість торгівлі вкраденим Росією українським зерном

Президент Володимир Зеленський провів у Львові зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє пресслужба глави української держави.

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Під час неї було наголошено на зацікавленості в тому, щоб Туреччина й надалі залишалася надійним партнером України. Лідери обговорили весь комплекс двосторонніх відносин і погодилися, що подальше розширення співпраці між державами посилить обидві сторони.

Президенти дали позитивну оцінку реалізації зернової експортної ініціативи: Зеленський відзначив провідну роль Туреччини й особисто Ердогана в тому, що ця ініціатива була започаткована та реалізовується, допомагаючи подоланню глобальної продовольчої кризи.

Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Зеленський. Фото: пресслужба українського президента

Лідери також обговорили можливість удосконалення цієї ініціативи, посилення безпеки її реалізації, збільшення обсягів відповідного експорту. Однак конкретики з цього питання у президентській пресслужбі не наводять.

Повідомляється також, що Зеленський та Ердоган розглянули питання масштабного викрадення Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Зокрема, було вказано на те, що окупанти привласнили майже 0,5 мільйона тонн збіжжя.

Як сказано в повідомленні, лідери погодилися, що будь-яка торгівля краденим є неприпустимою. За словами українського президента намагання Росії продати крадене мають бути зупинені.

Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Зеленський. Фото: пресслужба українського президента

Зазначимо, що саме Туреччина може мати великий вплив на цей процес, оскільки судна з краденим українським зерном, слідуючи з Чорного моря до Середземного проходять саме через її територію - протоки Босфор та Дарданелли.

"Лідери також обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС ядерний шантаж з боку РФ, дії якої загрожують катастрофою і Україні, і всьому світу. Володимир Зеленський наголосив, що російський ядерний шантаж на Запорізькій АЕС є одним із найбільших ризиків, які створила війна Росії проти України", - сказано також у повідомленні.

За словами глави української держави, місією та обов’язком кожної країни має бути жорстка й послідовна реакція на будь-які прояви ядерного шантажу з метою його зупинення. Він наголосив, що Росія повинна вивести свої війська зі станції негайно.

Крім того, лідери торкнулися питань оборонної взаємодії, обговоривши перспективи співпраці в цьому напрямку. Зеленський також висловив сподівання на участь президента Туреччини у другому саміті Кримської платформи.

Нагадаємо також, що цього ж дня Зеленський зустрівся у Львові з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, що прибув також для обговорення, зокрема, питань реалізації "зернового коридору" в Чорному морі та ситуації на ЗАЕС.