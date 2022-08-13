Перше судно, що зайшло в українські порти під завантаження "аграркою", покинуло "Чорноморськ"

Перше судно, яке з початку повномасштабного вторгнення РФ зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, в суботу вранці, 13 серпня, залишило порт "Чорноморськ" Одеської області, повідомили в Мінінфраструктури.

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"Сьогодні вранці балкер FULMAR S (під прапором Барбадосу) вийшов у напрямку Туреччини. Судно об'єдналося в караван з балкером THOE. На борту двох суден – 14,5 тис. тонн агропродукції", - йдеться в повідомленні.

Під час реалізації ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 16 суден вирушили з українських портів, на їх борту 450 тис. тонн агропродукції.

Нагадаємо, що Організація Об’єднаних Націй очікує "значного зростання" кількості кораблів які вивезуть зерно з нещодавно розблокованих українських портів після того, як Україна, Туреччина, РФ та ООН погодили процедури транспортування продовольства з України.

В організації прогнозують, що кількість суден, що прибувають до українських портів, найближчим часом зростатиме по мірі укладення нових угод щодо зерна.