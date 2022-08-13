Первое судно, зашедшее в украинские порты под загрузку "аграркой", покинуло "Черноморск"

Первое судно, с начала полномасштабного вторжения РФ зашедшее в украинские порты под загрузку агропродукцией, в субботу утром, 13 августа, покинуло порт "Черноморск" Одесской области, сообщили в Мининфраструктуры.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сегодня утром балкер FULMAR S (под флагом Барбадоса) вышел в направлении Турции. Судно объединилось в караван с балкером THOE. На борту двух судов – 14,5 тыс. тонн агропродукции", – говорится в сообщении.

В ходе реализации инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 16 судов отправились из украинских портов, на их борту 450 тыс. тонн агропродукции.

Напомним, что Организация Объединенных Наций ожидает "значительного роста" количества кораблей, которые вывезут зерно из недавно разблокированных украинских портов после того, как Украина, Турция, РФ и ООН согласовали процедуры транспортировки продовольствия из Украины.

В организации прогнозируют, что количество судов, прибывающих в украинские порты, в ближайшее время будет расти по мере заключения новых соглашений по зерну.