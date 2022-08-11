В ООН прогнозують "суттєве зростання" експорту зерна з України

Організація Об’єднаних Націй очікує "значного зростання" кількості кораблів які вивезуть зерно з нещодавно розблокованих українських портів після того, як Україна, Туреччина, РФ та ООН погодили процедури транспортування продовольства з України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив тимчасовий координатор ООН у Спільному координаційному центрі в Стамбулі Фредерік Кенні, передає Reuters.

В організації прогнозують, що кількість суден, що прибувають до українських портів, найближчим часом зростатиме по мірі укладення нових угод щодо зерна.

"Ми очікуємо значного зростання кількості заявок на перевезення. Мета 2-5 млн тонн місячного експорту досяжна. На початку наступного тижня ми проведемо комплексний огляд процедур, щоб побачити, що потрібно налаштувати та покращити", — розказав Кенні.

Він зазначив, що вже зараз фіксується високий рівень інтересу власників судів до експорту зерна з України. У Туреччині стоять на якорі кілька порожніх суден, які чекають на організацію продажів, щоб вони могли вирушити до портів України за вантажем, додав представник ООН.

Нагадаємо, для експорту зерна 27 липня відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Того ж дня у Стамбулі приступив до роботи координаційний центр щодо експорту українського зерна.

Вперше з 24 лютого судно (Razoni) з українським продовольством вийшло з порту Одеси вранці 1 серпня. Спільний координаційний центр (СКЦ) у середу, 3 серпня, перевірив його.