В ООН прогнозируют "существенный рост" экспорта зерна из Украины

Организация Объединенных Наций ожидает "значительного роста" количества кораблей, которые вывезут зерно из недавно разблокированных украинских портов после того, как Украина, Турция, РФ и ООН согласовали процедуры транспортировки продовольствия из Украины.

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Об этом заявил временный координатор ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Фредерик Кенни, передает Reuters.

В организации прогнозируют, что количество судов, прибывающих в украинские порты, в ближайшее время будет расти по мере заключения новых соглашений по зерну.

"Мы ожидаем значительного роста количества заявок на перевозку. Цель 2-5 млн тонн месячного экспорта достижимая. В начале следующей недели мы проведем комплексный обзор процедур, чтобы увидеть, что нужно настроить и улучшить", - рассказал Кенни.

Он отметил, что уже сейчас фиксируется высокий уровень интереса владельцев судов к экспорту зерна из Украины. В Турции стоят на якоре несколько пустых судов, ожидающих организацию продаж, чтобы они могли отправиться в порты Украины за грузом, добавил представитель ООН.

Напомним, для экспорта зерна 27 июля возобновили работу порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В тот же день в Стамбуле приступил к работе координационный центр экспорта украинского зерна.

Впервые с 24 февраля судно (Razoni) с украинским продовольствием вышло из порта Одессы утром 1 августа. Совместный координационный центр (СКЦ) в среду 3 августа проверил его.