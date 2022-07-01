Впервые в истории: в июне США поставили в ЕС больше газа, чем РФ

Десятилетия Россия была основным поставщиком газа в страны Евросоюза, но на фоне вторжения РФ в Украину ЕС решил диверсифицировать поставки. В результате июнь 2022 года стал первым месяцем, когда США поставили в ЕС больше газа, чем РФ по своим трубопроводам.

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Об этом сообщает исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

Кроме того, американские поставщики СПГ обогнали РФ по объемам поставок энергоносителя в Европу также в связи с тем, что Россия продолжает снижать экспорт газа в ЕС, несмотря на растущий спрос в период заполнения ПХГ.

"Недавнее резкое сокращение поставок природного газа из России в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортирует больше газа через СПГ из США, чем по трубопроводу из России, готовясь к суровой зиме", — написал Бирол.

Отметим, что Совет Европы принял постановление, которым члены ЕС обязаны заполнить свои подземные газовые хранилища не менее чем на 80% до зимы 2022/2023 и не менее чем на 90% до следующих зим.

Так как ЕС намерен в будущем полностью отказаться от российского газа, а сама РФ сокращает поставки энергоносителя в Европу, страны блока ищут другие источники поставок. Кроме США, например, Евросоюз уже договорился с Израилем об импорте газа.

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