Чтобы быстрее отказаться от российского газа, ЕС подпишет соглашение с Израилем об экспорте энергоносителя

Израиль и Европейский Союз 15 июня во время региональной энергетической конференции в Каире подпишут соглашение об экспорте природного газа. Об этом сообщил министр энергетики Израиля, передает Reuters.

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Уточняем, рамочное соглашение будет подписано между Израилем, ЕС и Египтом, так как Каир выступит посредником в поставках энергоносителя.

По словам Минэнергетики, сделка позволит впервые поставлять "значительные" объемы израильского газа в Европу. В ЕС планируют, что стороны смогут наладить цепочку поставок газа в европейские страны: израильский газ будут поставлять на заводы по сжижению газа в Египте, а затем отправлен на европейский рынок.

Согласно пунктам документа, в рамках потенциального меморандума о взаимопонимании ЕС, Израиль и Египет также расширят сотрудничество по проектам в области экологически чистой энергии.

В Евросоюзе открыто заявляют, что Израиль может стать новым источником газа для блока, поскольку Евросоюз намерен диверсифицировать поставки энергоресурсов, чтобы отказаться от импорта из РФ.

Отметим также, что эмбарго на российскую нефть — один из главных и самых сложных пунктов нового санкционного пакета, принятого в начале июня. При этом ЕС решил не останавливаться на этом и уже готовится от казаться от российского газа.