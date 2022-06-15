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Щоб якнайшвидше відмовитися від російського газу, ЄС підпише угоду з Ізраїлем про експорт енергоносія
Ізраїль та Європейський Союз 15 червня під час регіональної енергетичної конференції у Каїрі підпишуть угоду про експорт природного газу. Про це повідомив міністр енергетики Ізраїлю, передає Reuters.
Уточнюємо, рамкову угоду буде підписано між Ізраїлем, ЄС та Єгиптом, оскільки Каїр виступить посередником у постачанні енергоносія.
За словами Міненергетики, угода дозволить уперше постачати "значні" обсяги ізраїльського газу до Європи. У ЄС планують, що сторони зможуть налагодити ланцюжок постачання газу до європейських країн: ізраїльський газ поставлятимуть на заводи зі зрідження газу в Єгипті, а потім відправлять на європейський ринок.
Згідно з пунктами документа, в рамках потенційного меморандуму про взаєморозуміння ЄС, Ізраїль та Єгипет також розширять співпрацю щодо проектів у галузі екологічно чистої енергії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Євросоюзі відкрито заявляють, що Ізраїль може стати новим джерелом газу для блоку, оскільки Євросоюз має намір диверсифікувати постачання енергоресурсів аби відмовитися від імпорту з РФ.
Зазначимо також, що ембарго на російську нафту є одним з головних і найскладніших пунктів нового санкційного пакета, прийнятого на початку червня. При цьому ЄС вирішив не зупинятися на цьому і вже готується відмовитись від російського газу.