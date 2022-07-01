Вперше в історії: у червні США поставили до ЄС більше газу, ніж РФ

Десятиліттями Росія була основним постачальником газу до країн Євросоюзу, але на тлі вторгнення РФ до України ЄС вирішив диверсифікувати постачання. В результаті червень 2022 року став першим місяцем, коли США поставили в ЄС більше газу, ніж РФ своїми трубопроводами.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє виконавчий директор Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол.

Крім того, американські постачальники ЗПГ обігнали РФ за обсягами поставок енергоносія до Європи також у зв'язку з тим, що Росія продовжує знижувати експорт газу в ЄС, незважаючи на попит, що зростає, в період заповнення ПСГ.

"Недавнє різке скорочення постачання природного газу з Росії до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортує більше газу через ЗПГ зі США, ніж трубопроводом з Росії, готуючись до суворої зими", - написав Бірол.

Зазначимо, що Рада Європи прийняла ухвалу, якою члени ЄС зобов'язані заповнити свої підземні газові сховища не менш ніж на 80% до зими 2022/2023 і не менш ніж на 90% до наступних зим.

Оскільки ЄС має намір у майбутньому повністю відмовитися від російського газу, а сама РФ скорочує постачання енергоносія до Європи, країни блоку шукають інші джерела постачання. Окрім США, наприклад, Євросоюз уже домовився з Ізраїлем про імпорт газу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com