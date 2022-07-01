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Вперше в історії: у червні США поставили до ЄС більше газу, ніж РФ
Десятиліттями Росія була основним постачальником газу до країн Євросоюзу, але на тлі вторгнення РФ до України ЄС вирішив диверсифікувати постачання. В результаті червень 2022 року став першим місяцем, коли США поставили в ЄС більше газу, ніж РФ своїми трубопроводами.
Про це повідомляє виконавчий директор Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол.
Крім того, американські постачальники ЗПГ обігнали РФ за обсягами поставок енергоносія до Європи також у зв'язку з тим, що Росія продовжує знижувати експорт газу в ЄС, незважаючи на попит, що зростає, в період заповнення ПСГ.
"Недавнє різке скорочення постачання природного газу з Росії до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортує більше газу через ЗПГ зі США, ніж трубопроводом з Росії, готуючись до суворої зими", - написав Бірол.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що Рада Європи прийняла ухвалу, якою члени ЄС зобов'язані заповнити свої підземні газові сховища не менш ніж на 80% до зими 2022/2023 і не менш ніж на 90% до наступних зим.
Оскільки ЄС має намір у майбутньому повністю відмовитися від російського газу, а сама РФ скорочує постачання енергоносія до Європи, країни блоку шукають інші джерела постачання. Окрім США, наприклад, Євросоюз уже домовився з Ізраїлем про імпорт газу.
Джерело фото: ua.depositphotos.com