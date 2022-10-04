Туреччина хоче відтермінувати платежі за російський газ до 2024 року – Bloomberg

Туреччина попросила Росію відтермінувати платежі за російський газ до 2024 року, щоби пом’якшити економічні збитки від підвищення цін на енергоносії.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що турецький державний імпортер енергії Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS (Botas) прагне відкласти деякі платежі до 2024 року.

При цьому підкреслюється, що переговори по оплаті є приватними. Вони відбулися після укладення угоди між двома країнами, яка дозволяє Botas оплачувати 25% своїх зобов'язань в рублях, а не в доларах США.

Турецька сторона поки що не зверталася з офіційним запитом про відстрочку — це стане можливо, коли BOTAS отримає відповідну пропозицію від російського Газпрому.

Bloomberg зазначає, що сильна залежність Туреччини від імпорту енергоносіїв посилила тиск на її валюту і бюджет. Турецька ліра знецінилася більш ніж на 28% відносно долара, а дефіцит торговельного балансу в серпні зріс у понад два рази і становив $11,2 млрд.

Видання нагадує що минулого місяця президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював ціни на газ із лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним і сподівається отримати знижку.

Поки незрозуміло, чи приведуть переговори до будь-якої угоди, адже позиція російської сторони з цього питання поки невідоме.

Нагадаємо, основний імпортер російського газу в Італії — компанія Eni заявила 1 жовтня, що не отримала законтрактований на вихідні газ від російського монополіста "Газпрому".