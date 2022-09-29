Кремлівський важіль впливу на Європу зламався. Чому пробоїни в "Північних потоках" змінять європейський ринок газу назавжди

Газопроводи "Північний потік-1" та “Північний потік-2” розгерметизовані і непридатні для поставок газу. Кремль використовував обмеження поставок газу “Північним потоком-1” для маніпуляції цінами на європейському газовому ринку, але зараз доля Росії на ринку ЄС менше ніж 10%, а старі важелі впливу використати вже не вдасться.

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26 вересня на газопроводі "Північний потік-2" виявили розгерметизацію. Тиск на газопроводі впав з 300 бар до 7 бар. Розгерметизація відбулася на території данської виключної економічної зони на південний схід від острова Борнхольм, за межами територіальних вод країни. Трохи згодом німецький оператор Nord Stream 2 AG заявив, що газопровід розгерметизований. На його нитці А виявилися пробоїни, через котрі російський газ витікає прямо в Балтійське море. Пізніше стало відомо і про падіння тиску в обох нитках “Північного потоку-1”. Влада Швеції повідомила про витоки газу з цього газопроводу на своїй території.

Обидва газопроводи були інструментами енергетичної експансії Кремля на європейський ринок. Росія використовувала обмеження поставок газу "Північним потоком-1" для шантажу європейських країн. Скорочуючи поставки газу до країн Північної Європи російський газовий монополіст “Газпром” домігся підвищення цін на європейських газових хабах більш ніж до 3 тисяч доларів за тисячу кубічних метрів. “Північний потік-2” був добудований у вересня 2021 року. Газопровід був готовий до роботи, обидві його нитки були заповнені газом, однак “Північний потік-2” так і не запустили. Німеччина зупинила сертифікацію газопроводу після того, як Путін визнав самопроголошені “ЛНР” і “ДНР” на сході України та доручив ввести туди війська. В тому випадку, якби цей газопровід був запущений, позиції Росії на європейському газовому ринку лише посилились би, а доля “Газпрому” на ринку виросла.

Голова європейської дипломатії Жозеп Борель зазначив, що в ЄС вважають пошкодження газопроводу результатами умисних дій. Наразі обидва газопроводи непридатні до роботи та на думку німецьких ЗМІ залишаться непридатними назавжди. Якщо газопроводи швидко не відремонтувати всередину труб потрапить багато солоної води, котра викличе корозію труб. Однак через погодні умови, полагодити підводні газопроводи буде дуже складно.

Ще місяць тому, новини про розгерметизацію цих газопроводів спричинили б шалений ріст цін на європейських хабах. Однак Кремль уже використав всі свої важелі впливу на енергетику Європи, а доля ринку Росії в ЄС зараз менша ніж у Лівії. Так чи інакше розгерметизація "Північних потоків" змінить енергетику ЄС назавжди.

Диверсія на газопроводах

Одна з версій німецької влади, котру озвучили німецькі ЗМІ: газопровід був пошкоджений внаслідок підриву закладеної на трубах газопроводів вибухівки. На користь версій з вибухами труб свідчить той факт, що темп падіння тиску в трубах дуже високий, а витоки величезні.

Наразі Німеччина разом з данською та шведською владою намагається проаналізувати ситуацію, але оцінити пошкодження труб в морі на глибині 80-90 метрів доволі складно. Данці заявили, що з міркувань безпеки розслідування в її територіальних водах можуть відбутися не раніше ніж через два-три тижні.

Експерт центру Розумкова Максим Білявський вважає, що розгерметизація газопроводів відбулася внаслідок диверсії росіян.

"Вони мали технічну можливість це зробити. Наприклад через різку зміну тиску в трубопроводах, котра і призвела до такого інциденту", - каже Білявський.

На його думку теоретично оператор газопроводів може розпочати ремонт в місцях пошкодження. Ремонтні роботи враховуючи погодні умови та політичні спекуляції, за оптимістичного сценарію триватимуть приблизно місяць. Проте експерт сумнівається, що росіяни ремонтуватимуть газопровід.

"На мій погляд, росіяни не розпочинатимуть ремонтні роботи та цим фактом тиснутимуть на ЄС для послаблення санкційного режиму. Водночас вони отримають відшкодування від страхових компаній. Вважаю, що розгерметизація, - це лише один елемент в багатогранній та агресивній стратегії кремля стосовно ЄС та України. Виведення з експлуатації ПП1 та ПП2,- жодним чином не вплине на фактичний енергобаланс ЄС, єдиний ризик - це інформаційно-психологічний тиск, тому європейці мають бути більш проактивними в частині контрпропаганди", - каже Білявський.

За його словами внаслідок цього інциденту росіяни в наступному опалювальному сезоні недоотримають 10 млрд доларів. Однак опалювальний сезон в Європі пройде успішно і без російського газу оскільки в Європі підготувалися до такого сценарію.

"Наразі найголовніший виклик для безпеки ЄС - це спекуляції Кремля навколо цього питання. Не виключено, що там можуть звинувачувати когось з партнерів України у цій диверсії", - зазначає Білявський.

Аварія на газопроводах не завадить ЄС пройти зиму

Засновник компанії ExPro Consulting Генадій Кобаль каже, що проблеми з експлуатацією "Північного потоку-1" тривають вже кілька місяців і наразі вони були і залишаються невирішеними, оскільки з Росії ніхто санкції знімати не буде. Те що поставки газу з Росії будуть зупинені розуміли й споживачі російського палива.

Влітку через новини про зупинку "Північного потоку-1" на ремонт та обмеження поставок російського газу, ціни на блакитне паливо стрімко росли. Однак через втрату росіянами репутації надійного постачальника країни ЄС диверсифікували поставки газу. Наразі доля Росії в загальній структурі балансу газу в Європі складає менше ніж 10%.

"З “Північним потоком" проблеми вже більш ніж два місяці, поставки газу через газопровід “Ямал-Європа” зупинені, а українська газотранспортна система задіяна за мінімумом. Зберігаються поставки газу через Туреччину, але це досить дорогий та невигідний маршрут. “Турецький потік” дозволяє зберегти поставки газу через Балкани в Угорщину, котра, однак, не є значним споживачем газу. Треба досить багато газу спалити на компресорних станціях, щоб доставити цей газ угорським споживачам”, - каже Кобаль.

За його словами, до офіційних висновків ще рано говорити про причини поломок. Однак нещодавній інцидент є досить вагомим аргументом на користь того, що підводні газопроводи є не такими безпечними як наземні.

"Про це багато говорили фахівці з української ГТС. У випадку аварії трубопровід на суші можна досить швидко відремонтувати, а морські аварії можуть нести більшу загрозу. Тим більше аварія відбулася в територіальних водах Данії восени, коли погода може бути несприятливою, а на морі можуть бути шторми", - каже Кобаль.

Експерт також зазначає, що через газовий шантаж з боку Кремля європейський ринок газу вже сильно змінився, а наступного року він стане зовсім іншим ніж був до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Доля поставок російського газу в Європу за час воєнних дій в Україні скоротилася з 40% до 9%.

"Польща об’єднала свої газові потужності з Литвою та з видобувними потужностями Норвегії. Разом з цим в ЄС будуються термінали для прийому скрапленого газу. Також нарощують поставки газу до Європи Алжир та Азербайджан, котрого кілька років тому ще не було на європейському газовому ринку", - каже Кобаль.