Німецькі органи безпеки припускають, що три труби балтійського газопроводу Nord Stream 1 і 2 назавжди залишаться непридатними для використання після ймовірної диверсії. Про це повідомляє Tagesspiegel з посиланням на джерела в уряді.

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За їх словами, якщо їх швидко не відремонтувати, велика кількість солоної води потрапить у трубопроводи та роз’їсть їх.

Органи безпеки Німеччини та федеральна розвідувальна служба BND припускають, що газопроводи пошкоджені внаслідок акту диверсії. Припускають, що це могла зробити російська сторона, але мотив залишається незрозумілим.

Одна з теорій полягає в тому, що водолази, можливо, заклали вибухівку в дві труби Nord Stream 1 і одну з двох труб труби Nord Stream 2, яку не вводили в експлуатацію.

Зараз BND оцінює супутникові зображення переміщень кораблів напередодні вибухів.

Нагадаємо, "Північний потік-2" було добудовано у вересні 2021 року, проте досі так і не було запущено в експлуатацію через зупинення Німеччиною процесу його сертифікації після визнання Росією "незалежності ДНР та ЛНР".

Щодо "Північного потоку – 1", то, як впевнений Київ, Росія використовувала трубопровід як зброю, зокрема, намагалася знайти привіт для його зупинки, аби різки зменшити поставки газу до ЄС.

Так, спочатку "Газпром" повністю зупинив постачання газу до Європи по "Північному потоку-1" через нібито "планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті". Однак згодом Росія продовжила зупинку газопроводу через буцімто витік масла на газоперекачувальному агрегаті.