Харків отримає $33,3 млн грантової допомоги від Світового банку на розвиток енергетики

Світовий банк надасть Харкову грант у розмірі 33,3 мільйона доларів США на реалізацію другого етапу проєкту з розвитку енергетичної інфраструктури в межах програми RePower.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Ігоря Терехова.

Він зазначив, що фінансування стало можливим завдяки успішному виконанню першої частини проєкту, укладеного торік під час конференції з відновлення України в Берліні.

За ці кошти місто отримає додаткові 8,5 мегават власної генерації. Йдеться про сучасні когенераційні установки, які будуть встановлені в найвразливіших районах Харкова — там, де існує найвищий ризик енергетичних відключень.

Нове обладнання дозволить забезпечувати тепло та електроенергію для лікарень, шкіл, котелень і житлових будинків навіть у разі повного блекауту.

Проєкт RePower спрямований на підвищення енергостійкості українських міст в умовах постійної загрози обстрілів та перебоїв в енергопостачанні. Харків — одне з міст, що найбільше постраждали від атак російської армії, тому розвиток локальної генерації є критично важливим для забезпечення базових потреб населення.

Нагадаємо, минулого року міжнародні партнери передали Харкову шість газопоршневих когенераційних установок, які забезпечуватимуть критичні енергетичні потреби міста.