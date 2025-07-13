Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,05

EUR

48,98

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,25

49,05

Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Харків отримає $33,3 млн грантової допомоги від Світового банку на розвиток енергетики

розвиток енергетики
Харків отримає $33,3 млн грантової допомоги від Світового банку / Depositphotos

Світовий банк надасть Харкову грант у розмірі 33,3 мільйона доларів США на реалізацію другого етапу проєкту з розвитку енергетичної інфраструктури в межах програми RePower.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Ігоря Терехова.

Він зазначив, що фінансування стало можливим завдяки успішному виконанню першої частини проєкту, укладеного торік під час конференції з відновлення України в Берліні.

За ці кошти місто отримає додаткові 8,5 мегават власної генерації. Йдеться про сучасні когенераційні установки, які будуть встановлені в найвразливіших районах Харкова — там, де існує найвищий ризик енергетичних відключень.

Нове обладнання дозволить забезпечувати тепло та електроенергію для лікарень, шкіл, котелень і житлових будинків навіть у разі повного блекауту.

Проєкт RePower спрямований на підвищення енергостійкості українських міст в умовах постійної загрози обстрілів та перебоїв в енергопостачанні. Харків — одне з міст, що найбільше постраждали від атак російської армії, тому розвиток локальної генерації є критично важливим для забезпечення базових потреб населення.

Нагадаємо, минулого року міжнародні партнери передали Харкову шість газопоршневих когенераційних установок, які забезпечуватимуть критичні енергетичні потреби міста. 

Автор:
Тетяна Гойденко