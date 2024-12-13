Харків отримав шість когенераційних установок від міжнародних партнерів для критичних енергетичних потреб

Міжнародні партнери передали Харкову шість газопоршневих когенераційних установок, які забезпечуватимуть критичні енергетичні потреби міста.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Обладнання надано за координації Міністерства енергетики України у межах Програми зеленого енергетичного відновлення України, яку реалізує ПРООН за підтримки урядів Норвегії, Швеції та Європейського Союзу.

Устаткування, що вже надійшло, разом із додатковими установками, які очікуються, забезпечить стабільне водопостачання, опалення та водовідведення для близько 800 тисяч мешканців Харкова, включно з 47 міськими лікарнями.

"Встановлення такого обладнання дозволить нам задовольнити потреби споживачів комплексно як протягом цього сезону, так і на майбутнє. Цінуємо внесок наших партнерів у реалізацію проєктів розподіленої генерації в усіх регіонах України", - зазначила начальниця управління міжнародних зв’язків Міністерства енергетики Ольга Пономарч.

Представник ЄС в Україні Штефан Шльойнінг додав, що передача цих установок демонструє відданість ЄС у підтримці енергетичної інфраструктури України в критично важливий зимовий період.

Партнери допомагають Харкову

У жовтні Харків підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 35 млн доларів, що складається з 25 млн євро кредитних ресурсів та 10 млн євро безповоротного гранту.

Ця фінансова підтримка від ЄБРР дозволить Харкову забезпечити стійкість критичної інфраструктури, спрямованої на тепло-, водо- та енергопостачання.

Окрім цього, програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні та уряд Японії за координації Міністерства енергетики України передали Харкову та Одесі важливе енергетичне обладнання, яке допоможе забезпечити потреби об’єктів критичної інфраструктури цих міст в умовах російських атак на українську енергетику.

Нагадаємо, на території одного з енергооб’єктів у Харкові було встановлено 4 когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт. Вони дозволять постачати тепло мешканцям міста у разі відсутності електроенергії. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що для підготовки до опалювального сезону Харківській області в червні було виділено додаткові 2,5 млрд грн.