Децентралізація енергозабезпечення: у Харкові планують створити "енергетичний острів"

У Харкові планують створити у місті "енергетичний острів" для децентралізації системи енергозабезпечення, щоб не залежати від інших регіонів.

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Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Він нагадав, що внаслідок знищення російським агресором об’єктів критичної інфраструктури Харків зараз не має власної генерації електроенергії і отримує її з інших регіонів.

Терехов зазначив, що у місті вже встановлене деяке обладнання, яке допоможе децентралізувати енергосистему.

"Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, зокрема виробниками такого устаткування, адже в Україні його не виготовляють. Нам необхідно створити «енергетичний острів», щоб не залежати від інших регіонів", - сказав міський голова, проте деталей не розкрив.

У Харкові встановлюють міні-ТЕЦ

Зазначимо при цьому, що наприкінці липня мер Харкова Ігор Терехов заявляв, що обласному центру необхідно до опалювального сезону встановити 141 генераційну і когенераційну установку, щоб децентралізувати систему енергоживлення. За словами очільника міста, тоді в ньому було встановлено 22 когенераційні установки і 31 модульну котельню.

Восени на території одного з енергооб’єктів у Харкові було встановлено 4 когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт. Вони дозволять постачати тепло мешканцям міста у разі відсутності електроенергії.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту у місто розповів, що наразі ведуться переговори з партнерами про встановлення додаткових газотурбінних установок.

"Закликаю інші міста так само встановлювати альтернативні джерела енергії, щоби забезпечити безперебійне електропостачання об’єктів критичної інфраструктури", - заявив Шмигаль.

Він додав, що для підготовки до опалювального сезону Харківській області в червні було виділено додаткові 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, що росіяни зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто теплом та електроенергією, і на відновлення якої тепер знадобляться роки. Окрім ТЕЦ, у місті були зруйновані і усі трансформаторні підстанції.