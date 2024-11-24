Для проходження зими: Одеса і Харків отримали від Японії партію енергообладнання

Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні та уряд Японії за координації Міністерства енергетики України передали Харкову та Одесі важливе енергетичне обладнання, яке допоможе забезпечити потреби об’єктів критичної інфраструктури цих міст в умовах російських атак на українську енергетику.

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Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Очільник відомства Герман Галущенко подякував за підтримку і зауважив, що додаткові генеруючі обʼєкти в містах підвищать надійність електро- та теплопостачання цієї зими.

Яке обладнання отримали Харків та Одеса

Згідно з повідомленням Міненерго, підтримка Харкова включає поставку 15 частотно-регульованих приводів (ЧРП) та потужної газової турбіни – обладнання, яке є надважливим для інфраструктури міста.

В Одесі будуть встановлені дві потужні газопоршневі когенераційні установки. Ці установки, разом із двома, які вже доставили раніше, покриють приблизно 50% енергетичних потреб критичної інфраструктури міста для забезпечення його водою, опаленням та каналізацією.

Також повідомляється, що за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) буде доставлено 32 генератори для водозабезпечення.

Міністр закордонних справ Японії Івай Такеші запевнив, що японський уряд залишається відданим підтримці України та зміцненню співпраці для ефективного відновлення та реконструкції країни.

В Міненерго нагадують, що раніше за посередництвом ПРООН уряд Японії вже надав для підтримки українського енергосектору 2 361 одиницю генераторів та зарядних станцій загальною потужністю 25,6 МВт, три газові турбіни потужністю 54 МВт, чотири автотрансформатори.

Нагадаємо, у вересні під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою на полях Генеральної Асамблеї ООН останній оголосив про підготовку Японією чергового пакету енергетичної допомоги для України.

Також повідомлялося, що в ООН працюють над закупівлею додаткового великогабаритного енергетичного обладнання для України.

Додамо, що завдяки ПРООН вже вдалося забезпечити стабільний доступ до електроенергії для понад 6 мільйонів українців.