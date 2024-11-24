Для прохождения зимы: Одесса и Харьков получили от Японии партию энергооборудования

Программа развития ООН (ПРООН) в Украине и правительство Японии по координации Министерства энергетики Украины передали Харькову и Одессе важное энергетическое оборудование, которое поможет обеспечить потребности объектов критической инфраструктуры этих городов в условиях российских атак на украинскую энергетику.

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Об этом сообщает Министерство энергетики.

Глава ведомства Герман Галущенко поблагодарил за поддержку и отметил, что дополнительные генерирующие объекты в городах повысят надежность электро- и теплоснабжения этой зимой.

Какое оборудование получили Харьков и Одесса

Согласно сообщению Минэнерго, поддержка Харькова включает поставку 15 частотно-регулируемых приводов (ЧРП) и мощной газовой турбины – оборудования, которое является важным для инфраструктуры города.

В Одессе будут установлены две мощные газопоршневые когенерационные установки. Эти установки вместе с двумя уже доставленными ранее покроют примерно 50% энергетических потребностей критической инфраструктуры города для обеспечения его водой, отоплением и канализацией.

Также сообщается, что при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) будут доставлены 32 генератора для водоснабжения.

Министр иностранных дел Японии Ивай Такеши заверил, что японское правительство остается приверженным поддержке Украины и укреплению сотрудничества для эффективного восстановления и реконструкции страны.

В Минэнерго напоминают, что ранее через посредство ПРООН правительство Японии уже предоставило для поддержки украинского энергосектора 2 361 единицу генераторов и зарядных станций общей мощностью 25,6 МВт, три газовых турбины мощностью 54 МВт, четыре автотрансформатора.

Напомним, в сентябре на встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Японии Фумио Кишидой на полях Генеральной Ассамблеи ООН последний объявил о подготовке Японией очередного пакета энергетической помощи для Украины.

Также сообщалось, что в ООН работают над закупкой дополнительного крупногабаритного энергетического оборудования для Украины.

Добавим, что благодаря ПРООН уже удалось обеспечить стабильный доступ к электроэнергии для более чем 6 миллионов украинцев.