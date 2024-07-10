Ущерб Харькова от российской агрессии уже превышает $10 млрд

В Харькове дома, подвергшиеся масштабным разрушениям в результате вражеских обстрелов и не подлежащих восстановлению, будут сносить, а на их месте будут возводить новые.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, в результате обстрелов города были повреждены около 4,5 тыс. жилых домов.

"К сожалению, многие многоэтажные дома были сильно разрушены. Мы будем сносить эти дома, потому что восстановить их невозможно. А на их месте будем строить новое жилье", - отметил Терехов.

Он добавил, что ущерб, нанесенный Харькову российским агрессором, уже достигает более 10 млрд дол.

Ранее Терехов сообщал, что российские захватчики полностью или частично разрушили в Харькове 796 образовательных объектов и 271 заведение культуры. Поэтому мэр обратился к ООН с призывом помочь защитить город.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов во время встречи с представителями делегации Программы развития ООН в Украине (ПРООН) подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на углубление сотрудничества по восстановлению поврежденной инфраструктуры и повышению энергоэффективности города.

Несокрушимый Харьков

Напомним, что российские оккупанты обстреливают Харьков еще с первых дней полномасштабного вторжения. Несмотря на это, город продолжает жить и постепенно отстраивается.

К восстановлению Харькова активно присоединяются международные партнеры, в том числе Германия. В начале мая ФРГ присоединилась к инициативе восстановления энергетических мощностей ТЭЦ и подстанций в Харькове, восстановить все выбитые окна в Национальном университете имени Каразина. Берлин также обещает усилить противовоздушную оборону города и помочь с подготовкой к отопительному сезону.

Отметим, что Генеральное консульство Украины в Торонто также присоединилось к поддержке общин Харьковщины , отправив в пострадавший от российской агрессии регион генераторы.

В ближайшее время Харьков получит от международных партнеров газотурбинные электростанции, которые помогут преодолеть дефицит электроэнергии.

Несмотря на то, что Харьков постоянно страдает от российских обстрелов, люди продолжают покупать квартиры в городе . Руководитель филиала АН "Город" Ольга Русина рассказала, что популярностью пользуется даже самый разрушенный район северной Салтовки. По ее словам, 50% сделок купли-продажи жилья составляют государственные программы, преимущественно жилищные сертификаты, еще 50% покупают за "живые деньги".

В мае Харьковский городской совет в рамках проекта "Концепция Генерального плана города Харькова" объявил международный конкурс по восстановлению наиболее пострадавшего от войны района Северная Салтовка.