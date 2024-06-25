Терехов призвал ООН помочь защитить Харьков: РФ разрушила около 800 образовательных объектов

Российские захватчики полностью или частично разрушили в Харькове 796 образовательных объектов и 271 заведение культуры. Мэр Игорь Терехов обратился в ООН с призывом помочь защитить город.

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Об этом сообщает Харьковский городской совет.

По словам Терехова, россияне после начала полномасштабного вторжения разрушили в городе 796 образовательных объектов, 271 заведение культуры, 52 заведения спорта, 34 парка и площади.

"Воздушная тревога с начала полномасштабного вторжения продолжалась более 172 дней подряд, 16 часов в сутки. Наши дети вынужденно учатся в подземных школах. Ракетным ударом российских военных была разрушена типография издательства " Виват " ООО "Фактор-Печать", на которой печатались под школ", - заметил мэр.

Сообщается, что Терехов написал письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу и гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле, где он призывает помочь прекратить удары РФ по Харькову и области и остановить уничтожение мирного населения и гражданской инфраструктуры.

"На территории Украины страна-агрессор делает невозможным реализацию образовательных программ ООН. То, что сейчас происходит в Харькове, угрожает не только харьковчанам, не только Украине. Действия Российской Федерации - это вызов, угроза для будущего всего человечества", - подчеркнул Терехов.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов во время встречи с представителями делегации Программы развития ООН в Украине (ПРООН) подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на углубление сотрудничества по восстановлению поврежденной инфраструктуры и повышению энергоэффективности города.

Германия восстановит все выбитые окна в университете Каразина в Харькове

Германия помогает Харькову в восстановлении образовательной инфраструктуры. После ракетной атаки в Харьков 2 января университет им. Каразина остался фактически без окон, восстановление будет осуществлено при поддержке правительства ФРГ.

В настоящее время в университете продолжают свою работу и обучение 17 тысяч студентов и 5 тысяч сотрудников.