Терехов закликав ООН допомогти захистити Харків: РФ зруйнувала майже 800 освітніх об'єктів

Російські загарбники повністю або частково зруйнували у Харкові 796 освітніх об’єктів та 271 заклад культури. Мер Ігор Терехов звернувся до ООН із закликом допомогти захистити місто.

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Про це повідомляє Харківська міська рада.

За словами Терехова, росіяни після початку повномасштабного вторгнення зруйнували у місті 796 освітніх об’єктів, 271 заклад культури, 52 заклади спорту, 34 парки й площі.

"Повітряна тривога з початку повномасштабного вторгнення тривала більше 172 днів поспіль, 16 годин на добу. Наші діти вимушено навчаються в підземних школах. Ракетним ударом російських військових була зруйнована друкарня видавництва "Віват" ТОВ "Фактор-Друк", на якій друкувалися підручники для українських шкіл", - зауважив мер.

Повідомляється, що Терехов написав лист генсеку ООН Антоніу Гутеррешу й гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азуле, де закликає допомогти припинити удари РФ по Харкову й області й зупинити знищення мирного населення та цивільної інфраструктури.

"На території України країна-агресор унеможливлює реалізацію освітніх програм ООН. Те, що зараз відбувається в Харкові, загрожує не тільки харків'янам, не тільки Україні. Дії Російської Федерації - це виклик, загроза для майбутнього всього людства", - підкреслив Терехов.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі з представниками делегації Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) підписав меморандум про взаєморозуміння, спрямований на поглиблення співпраці у напрямку відновлення пошкодженої інфраструктури та підвищення енергоефективності міста.

Німеччина відновить усі вибиті вікна в університеті Каразіна у Харкові

Німеччина допомагає Харкову у відновленні освітньої інфраструктури. Після ракетної атаки на Харків 2 січня університет ім. Каразіна залишився фактично без вікон, відновлення буде здійснено за підтримки уряду ФРН.

Нині в університеті продовжують свою роботу та навчання 17 тисяч студентів і 5 тисяч співробітників.