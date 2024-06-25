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Терехов закликав ООН допомогти захистити Харків: РФ зруйнувала майже 800 освітніх об'єктів
Російські загарбники повністю або частково зруйнували у Харкові 796 освітніх об’єктів та 271 заклад культури. Мер Ігор Терехов звернувся до ООН із закликом допомогти захистити місто.
Про це повідомляє Харківська міська рада.
За словами Терехова, росіяни після початку повномасштабного вторгнення зруйнували у місті 796 освітніх об’єктів, 271 заклад культури, 52 заклади спорту, 34 парки й площі.
"Повітряна тривога з початку повномасштабного вторгнення тривала більше 172 днів поспіль, 16 годин на добу. Наші діти вимушено навчаються в підземних школах. Ракетним ударом російських військових була зруйнована друкарня видавництва "Віват" ТОВ "Фактор-Друк", на якій друкувалися підручники для українських шкіл", - зауважив мер.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Повідомляється, що Терехов написав лист генсеку ООН Антоніу Гутеррешу й гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азуле, де закликає допомогти припинити удари РФ по Харкову й області й зупинити знищення мирного населення та цивільної інфраструктури.
"На території України країна-агресор унеможливлює реалізацію освітніх програм ООН. Те, що зараз відбувається в Харкові, загрожує не тільки харків'янам, не тільки Україні. Дії Російської Федерації - це виклик, загроза для майбутнього всього людства", - підкреслив Терехов.
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі з представниками делегації Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) підписав меморандум про взаєморозуміння, спрямований на поглиблення співпраці у напрямку відновлення пошкодженої інфраструктури та підвищення енергоефективності міста.
Німеччина відновить усі вибиті вікна в університеті Каразіна у Харкові
Німеччина допомагає Харкову у відновленні освітньої інфраструктури. Після ракетної атаки на Харків 2 січня університет ім. Каразіна залишився фактично без вікон, відновлення буде здійснено за підтримки уряду ФРН.
Нині в університеті продовжують свою роботу та навчання 17 тисяч студентів і 5 тисяч співробітників.