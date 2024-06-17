Видавництво Vivat назвало орієнтовні збитки внаслідок руйнування друкарні у Харкові

Видавництво Vivat оцінило орієнтовні збитки через руйнування друкарні "Фактор-друк" у Харкові у десятки мільйонів гривень.

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Про це в інтерв'ю "Суспільне. Культура" розповіла директорка видавництва Юлія Орлова.

За словами Орлової, на момент удару у видавництва в друці було замовлень на суму близько 20 мільйонів гривень. Серед них були нові видання українських авторів, дитячі книги та нові тиражі бестселерів.

Наразі триває інвентаризація, і видавництво чекає на висновки від торгово-промислової палати, проте попередні збитки оцінюються у десятки мільйонів гривень.

Орлова також повідомила, що під час обстрілу на зміні було близько 50 працівників: семеро загинули, дев'ятеро перебувають у лікарні (деякі з них у тяжкому стані або з втратою зору чи слуху), ще 22 людини уникнули госпіталізації. Загалом постраждала половина працівників.

Власник групи компаній "Фактор" Сергій Політучий заявив, що загальні втрати виробництва становлять близько 5 мільйонів євро: з них 3,6 мільйона — вартість зруйнованого обладнання, а 1,4 мільйона — будівля, інженерні конструкції та комунікації.

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, під час масованого обстрілу Харкова російські війська вдарили по друкарні "Фактор-друк". За даними поліції, окупанти, ймовірно, використали комплекс С-300, завдавши удару по цеху та прилеглій території трьома ракетами.

Внаслідок атаки загинули семеро людей. Чотирьох із загиблих ідентифікували за зразками ДНК. Серед загиблих – машиністки, друкарка та укладальник-пакувальник.

Російський ракетний удар по друкарні "Фактор-Друк" в Основ'янському районі Харкова призвів до знищення 50 тисяч книг.

Міністерство економіки пропонує гранти друкарням

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, для видавців доступні і урядові програми. Зокрема, видавництва та типографії зможуть отримати грант до 8 мільйонів гривень на закупівлю обладнання чи інші потреби.

Свириденко пояснила, що ці кошти не потрібно повертати, потрібно лише працевлаштувати людей.

Податися на участь у грантових програмах можна дуже просто – через портал "Дія".

"Та ми розуміємо, що для відновлення харківського видавництва "Фактор-Друк" гранту недостатньо, тому ми звернулися до доброго друга України, американського філантропа Говарда Баффета. І він щедро зголосився відновити "Фактор-Друк" власним коштом. Щиро дякую Говарду за його підтримку українського книговидавництва. Дякую Харкову за незламність, стійкість і за те, що продовжує боротьбу попри все", – заявила Свириденко.