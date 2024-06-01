Фонд Говарда Баффета відновить зруйновану друкарню "Фактор-Друк" у Харкові

Фонд Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation профінансує відновлення друкарні "Фактор-Друк", зруйнованої російським ракетним ударом 23 травня.

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Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на Книжковому арсеналі.

За її словами, філантроп Говард Баффет допоможе друкарні оплатити все необхідне обладнання, аби якнайшвидше відновити роботу, щоб українські діти мали доступ до підручників, а видавці могли продовжити друкувати книги.

У Мінекономіки зазначають, що Говард Баффет вже налагодив роботу із президентом групи компаній "Фактор" Сергієм Політучим щодо пошуку необхідного обладнання. За словами Політучого, за сприятливих умов друкарню планують відновити за 4-5 місяців.

"Росіяни намагаються зламати нашу культурну ідентичність, як і сотні років тому відрізати нам доступ до мови, літератури, і, найголовніше — знищити державність. У них це не вдасться", - прокоментував новину про відновлення друкарні начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Фото: https://t.me/synegubov Друкарня "Фактор-Друк". Фото: https://t.me/synegubov Друкарня "Фактор-Друк". Фото: https://t.me/synegubov Друкарня "Фактор-Друк". Фото: https://t.me/synegubov Друкарня "Фактор-Друк". Фото: https://t.me/synegubov Друкарня "Фактор-Друк". Фото: https://t.me/synegubov

Він також подякував пану Говарду, президенту Володимиру Зеленському, Офісу Президента, міністру економіки України Юлії Свириденко за увагу та незмінну підтримку Харківської області.

Міністерство економіки пропонує гранти друкарням

Також, за словами міністерки економіки, для видавців доступні і урядові програми. Зокрема, видавництва та типографії зможуть отримати грант до 8 мільйонів гривень на закупівлю обладнання чи інші потреби.

Свириденко пояснила, що ці кошти не потрібно повертати, потрібно лише працевлаштувати людей.

Податися на участь у грантових програмах можна дуже просто – через портал "Дія".

"Та ми розуміємо, що для відновлення харківського видавництва "Фактор-Друк" гранту недостатньо, тому ми звернулися до доброго друга України, американського філантропа Говарда Баффета. І він щедро зголосився відновити "Фактор-Друк" власним коштом. Щиро дякую Говарду за його підтримку українського книговидавництва. Дякую Харкову за незламність, стійкість і за те, що продовжує боротьбу попри все", – заявила Свириденко.

Також міністр економіки наголосила, що удар по харківській типографії "Фактор-Друк" був не випадковим, а ще одним проявом системної політики Росії із знищення української культури. Удар ворога суттєво знизив потужності книговидавничої галузі. На підприємстві згоріло близько 50 тисяч книг. Тому нині відновлення книговидавничої галузі є одним із пріоритетних завдань.

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, під час масованого обстрілу Харкова російські війська вдарили по друкарні. За даними поліції, окупанти, ймовірно, використали комплекс С-300, завдавши удару по цеху та прилеглій території трьома ракетами. Внаслідок атаки загинули семеро людей. Чотирьох із загиблих ідентифікували за зразками ДНК. Серед загиблих – машиністки, друкарка та укладальник-пакувальник.

Додамо, що власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий вважає, що через руйнування типографії Vivat в Харкові сукупна потужність галузі по всій Україні зменшиться на 30-40%.

Довідка:

Говард Баффет – американський мільярдер і філантроп, середній син бізнесмена Воррена Баффета. З 30 років займається агросектором і входить до ради директорів Berkshire Hathaway. Він також є CEO благодійної організації Howard G. Buffett Foundation, яка займається питаннями продовольчої та громадської безпеки.