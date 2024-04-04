Харьковский горсовет будет сотрудничать с ПРООН для восстановления инфраструктуры города

Мэр Харькова Игорь Терехов во время встречи с представителями делегации Программы развития ООН в Украине (ПРООН) подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на углубление сотрудничества по восстановлению поврежденной инфраструктуры и повышению энергоэффективности города.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Харькова.

Там отмечают, что Игорь Терехов поблагодарил представителей ООН за уже оказанную помощь с разбором завалов, демонтажем аварийных зданий и восстановлением жилья. Вместе с тем, по словам мэра, для стабилизации ситуации с энергоснабжением инфраструктура города нуждается в дополнительных ресурсах.

"После последних обстрелов по ТЭЦ и подстанциям для нас особенно важно нормализовать работу энергетической системы. Тем более что у нас уже есть общий опыт реализации подобных проектов, например, установка солнечных батарей в одной из харьковских больниц", - отметил городской глава.

В свою очередь, постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье заверил, что их организация продолжит помогать с восстановлением Харькова, в том числе поврежденных инфраструктурных объектов.

Отметим, что Генеральное консульство Украины в Торонто также подключилось к поддержке общин Харьковщины, отправив в пострадавший от российской агрессии регион генераторы.

С восстановлением энергосистемы Украины пытается помочь и Литва – стало известно о готовности этой прибалтийской страны передать оборудование, которое позволит отремонтировать энергетические объекты, которые Россия атаковала 22 и 29 марта.

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город в тот день был без света.

В Харькове в результате ракетной атаки РФ разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, для населения подготовили графики отключений электроэнергии.

Кроме того, из-за дефицита электричества в городе планировалось досрочно завершить отопительный сезон.

Добавим, что 4 апреля в 08:30 из-за обстрелов оккупантов ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове потеряла внешнее электроснабжение. Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, в работу включены аварийные дизель-генераторы.