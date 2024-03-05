Украина и Франция подписали меморандум о восстановлении Черниговщины

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Черниговская областная военная администрация и французское агентство Expertise France заключили Меморандум о сотрудничестве, направленном на восстановление Черниговской области.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Это сотрудничество предполагает скорейшее восстановление региона и его длительную трансформацию через комплексные программы и планы восстановления общин.

Сообщается, что в рамках сотрудничества уже начата работа над рядом проектов на общую сумму более 5 млн. евро. Среди них консервационные работы крыши Черниговского областного академического театра, поддержка украинских стартапов, оказание помощи в сфере здравоохранения, а также поддержка местного самоуправления в восстановлении и децентрализации.

Особое внимание уделяется открытию офиса взаимоподдержки общин в Чернигове, который станет площадкой для работы международных и местных экспертов.

Согласно сообщению, помощь региона будет предоставляться через реализацию нескольких международных проектов, в частности, мультидисциплинарной технической помощи mAIDan Ukraine, APPUI Health и EU4InnovationEast от Expertise France.

Генеральный директор Expertise France Жереми Пелле отметил, что агентство сосредоточит усилия на всесторонней поддержке восстановления Черниговщины, особенно в сферах реконструкции и евроинтеграции.

"Агентство Expertise France обеспечит всестороннюю поддержку восстановлению Черниговщины, с фокусом на экспертизе и инновациях. Приоритетными для нас реконструкция и евроинтеграция. Мы стремимся начать работу как можно быстрее, поэтому уже работаем над структурированием проектов технической помощи", - отметил Пелле.

Отмечается, что французская сторона уже активно участвует в восстановлении Черниговской области и передала гуманитарную помощь и поддержку в сфере транспорта и инфраструктуры. Также Франция помогает в восстановлении заведений культуры и здравоохранения.

В Украине восстановили только 9% жилищного сектора

Согласно оценке Киевской школы экономики, в Украине разрушены 250 тысяч жилых зданий: 222 тысячи частных домов, более 27 тысяч — многоквартирных и 526 общежитий. Отстроили 23 тысяч. То есть восстановление жилищного сектора составляет лишь около 9,2%.

По состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления и восстановления Украины составляет 486 млрд долларов США в течение следующего десятилетия, а общий объем ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за военных действий, составляет почти $155 млрд. В эту сумму входят также ущерб, нанесенный Украине из-за подрыва Россией Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.