Минвосстановление позволило общинам самостоятельно подавать проекты на восстановление в Министерства

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины инициировало принятие правительством постановления, упрощающего процесс использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России. Благодаря этим изменениям общины получили возможность непосредственно подавать региональные проекты восстановления в министерства через систему DREAM.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Также была упрощена процедура выделения средств из Фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и финансирования важных проектов.

Вице-премьер-министр Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что основным приоритетом является восстановление жилья, социальных объектов и защита критической инфраструктуры. Он отметил, что финансирование за счет средств Фонда ликвидации переходных проектов, утвержденных правительством в 2023 году, продолжится в новом бюджетном году при эффективном использовании целевых средств.

Отмечается, что в 2023 году Фонд ликвидации выделил 61,8 млрд. гривен, из которых 25,1 млрд. гривен было направлено на 418 проектов и мероприятий местного и регионального восстановления, преимущественно на восстановление социальной инфраструктуры и обустройства укрытий.

Правительство усовершенствовало программу "Восстановление"

Добавим, что Фондом ликвидации запущена и программа " Восстановление", по которой были выделены компенсации на 3 млрд гривен людям, чье жилье пострадало в результате войны. Кроме того, было выделено 8,5 млрд. гривен на строительство магистрального водопровода после подрыва Каховской ГЭС, а также на строительство защитных сооружений и восстановление инфраструктурных объектов.

На второй этап программы, связанного с уничтожением жилья, зарегистрировано 8,4 тысячи заявок, создано более 2 тысяч жилищных сертификатов на сумму почти 3,7 миллиарда гривен, и более 540 сертификатов уже забронировано.

Кроме того, с 27 ноября услуга доступна для совладельцев разрушенного жилья, тогда как ранее компенсацию могли получить только единоличные собственники.