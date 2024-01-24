Мінвідновлення дозволило громадам самостійно подавати проєкти на відновлення до Міністерств

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало прийняття урядом постанови, яка спрощує процес використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Завдяки цим змінам, громади отримали можливість безпосередньо подавати регіональні проєкти відновлення до міністерств через систему DREAM.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Також було спрощено процедуру виділення коштів з Фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та фінансування важливих проєктів.

Віце-прем'єр-міністр України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков підкреслив, що основним пріоритетом є відбудова житла, соціальних об'єктів та захист критичної інфраструктури. Він зазначив, що фінансування за рахунок коштів Фонду ліквідації перехідних проєктів, затверджених урядом у 2023 році, продовжиться у новому бюджетному році за умови ефективного використання цільових коштів.

Зазначається, що у 2023 році Фонд ліквідації виділив 61,8 млрд гривень, з яких 25,1 млрд гривень було спрямовано на 418 проєктів і заходів місцевого та регіонального відновлення, переважно на відновлення соціальної інфраструктури та облаштування укриттів.

Уряд вдосконалив програму "єВідновлення"

Додамо, що Фондом ліквідації запущена і програма "єВідновлення", за якою було виділено компенсації на 3 млрд гривень людям, чиє житло постраждало внаслідок війни. Крім того, було виділено 8,5 млрд гривень на будівництво магістрального водогону після підриву Каховської ГЕС, а також на будівництво захисних споруд та відновлення інфраструктурних об'єктів.

Щодо другого етапу програми, пов'язаного із знищенням житла, зареєстровано 8,4 тисячі заявок, створено понад 2 тисячі житлових сертифікатів на суму майже 3,7 мільярда гривень, і понад 540 сертифікатів вже заброньовано.

Окрім цього, з 27 листопада послуга доступна для співвласників зруйнованого житла, тоді як раніше компенсацію могли отримати лише одноосібні власники.