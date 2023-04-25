В Україні запустили проєкт комплексної відбудови населених пунктів, що постраждали від війни

Під час засідання 25 квітня уряд затвердив постанову в рамках плану "швидкого відновлення", якою визначив шість населених пунктів, де відбудова проходитиме комплексно й за новими принципами.

Про це під час засідання повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Пілотний проєкт, одним з основних принципів якого є "build back better" (відбудувати краще, ніж було), запускають у Бородянці та Мощуні у Київській області, Тростянці у Сумській області, Посад-Покровську в Херсонській області, Циркуниі в Харківській області та Ягідному в Чернігівській області.

"Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер вони будуть відновлюватися комплексно. Це означає, що будуть відбудовувати НЕ окремі будівлі та споруди, а все — зі системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів" – пояснює очільник уряду.

Він підкреслив, що реалізація експериментального проєкту не означає, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів. Відновлення поетапно розпочнеться у всіх населених пунктах, що постраждали від війни. Ухвалена постанова також передбачає пошук найбільш ефективних підходів до відновлення.

Крім того, буде створена Міжвідомча робоча група, яка розглядатиме питання виділення коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії , через який уряд фінансує основні проєкти відновлення.

"Створена комісія розглядатиме проєкти, які подають відповідальні відомства. Очолить цю комісію Віцепрем’єр-міністр з відновлення. Важливим елементом її роботи стане те, що інформація про всі проєкти буде опублікована та відкрита", - прокоментував Шмигаль.

Раніше у рамках відшкодування пошкодженого житла в Україні запустили платформу "Україна - це Дім". Платформа дозволить міжнародним партнерам, бізнесу, гуманітарним організаціям, донорам та МФО інтегрувати інформацію про пошкодження, затребувану та надану допомогу для відновлення та забезпечення житлом.