В Украине запустили проект комплексного восстановления пострадавших от войны населенных пунктов

Во время заседания 25 апреля правительство утвердило постановление в рамках плана "быстрого восстановления", которым определило шесть населенных пунктов, где восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам.

Об этом во время заседания сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Пилотный проект, одним из основных принципов которого является "build back better" (отстроить лучше, чем было), запускают в Бородянке и Мощуне в Киевской области, Тростянке в Сумской области, Посаде-Покровске в Херсонской области, Циркунии в Харьковской области и Ягодном в Черниговской области.

"Все эти населенные пункты потерпели страшные разрушения. Теперь они будут восстанавливаться комплексно. Это значит, что будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а все - с системным подходом, новым планированием и полной трансформацией этих населенных пунктов", - объясняет глава правительства.

Он подчеркнул, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не затронет другие населенные пункты. Восстановление поэтапно начнется во всех пострадавших от войны населенных пунктах. Принятое постановление также предусматривает поиск наиболее эффективных подходов к обновлению.

Кроме того, будет создана Межведомственная рабочая группа, которая будет рассматривать вопрос о выделении средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России , через который правительство финансирует основные проекты обновления.

"Созданная комиссия будет рассматривать проекты, которые представляют ответственные ведомства. Возглавит эту комиссию вице-премьер-министр по восстановлению. Важным элементом ее работы станет то, что информация обо всех проектах будет опубликована и открыта", - прокомментировал Шмыгаль.

Ранее в рамках возмещения поврежденного жилья в Украине запустили платформу "Украина – это Дом". Платформа позволит международным партнерам, бизнесу, гуманитарным организациям, донорам и МФО интегрировать информацию о повреждениях, востребованной и оказанной помощи для восстановления и обеспечения жильем.